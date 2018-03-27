На выходных в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Так, ярмарки состоятся:

31 марта (суббота) в:

• Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская;

• Дарницком районе - ул. Ревуцкого;

• Деснянском районе - ул. Маршала Жукова (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Н.Закревского (в пределах просп. Маяковского, 2-А и ул. Т.Драйзера)

• Оболонском районе - ул. П.Калнышевского, 1-5;

• Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;

• Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

• Святошинском районе - ул. Булгакова, 10-13/1;

• Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц М.Донца и Героев Севастополя, 35-А);

• Шевченковском районе - ул. В.Василевской, 1-17.

1 апреля (воскресенье) в:

• Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц М.Ломоносова и В.Касияна)

• Печерском районе - ул. И.Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

• Соломенском районе - ул. Ф.Эрнста, 14-А;

• Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79;

• Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

Напомним, из-за осложнения погодных условий в Киеве 17-18 марта сельскохозяйственные ярмарки были отменены.