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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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На выходных в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

На выходных в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Киев  •  УНН

 • 12071 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. На выходных, 31 марта и 1 апреля, в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, ярмарки состоятся:

31 марта (суббота) в:

• Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская;
• Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
• Деснянском районе - ул. Маршала Жукова (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Н.Закревского (в пределах просп. Маяковского, 2-А и ул. Т.Драйзера)
• Оболонском районе - ул. П.Калнышевского, 1-5;
• Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;
• Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
• Святошинском районе - ул. Булгакова, 10-13/1;
• Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц М.Донца и Героев Севастополя, 35-А);
• Шевченковском районе - ул. В.Василевской, 1-17.

1 апреля (воскресенье) в:

• Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц М.Ломоносова и В.Касияна)
• Печерском районе - ул. И.Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
• Соломенском районе - ул. Ф.Эрнста, 14-А;
• Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79;
• Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

Напомним, из-за осложнения погодных условий в Киеве 17-18 марта сельскохозяйственные ярмарки были отменены.

Украинские Национальные Новости

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