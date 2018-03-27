На вихідних у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На вихідних, 31 березня та 1 квітня, у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Так, ярмарки відбудуться:
31 березня (субота) в:
• Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
• Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
• Деснянському районі – вул. Маршала Жукова (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. М.Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);
• Оболонському районі – вул. П.Калнишевського, 1-5;
• Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
• Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
• Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;
• Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М.Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
• Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
1 квітня (неділя) в:
• Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць М.Ломоносова та В.Касіяна);
• Печерському районі – вул. І.Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
• Солом’янському районі – вул. Ф.Ернста, 14-А;
• Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
• Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Нагадаємо, через ускладнення погодних умов у Києві 17-18 березня сільськогосподарські ярмарки були скасовані.