На выходных начнутся консультации по девятому пакету санкций ЕС против россии – СМИ

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"Консультации со странами-членами ЕС относительно девятого пакета санкций против россии начнутся на выходных. Вскоре мы также должны увидеть соглашение об ограничении цены на нефть", – написал Йозвяк.

Напомним

11 октября УНН писал, что Евросоюз начал работу над девятым пакетом санкций против россии.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что наконец-то должны быть определены конкретные сроки отказа стран ЕС от российского газа и нефти.