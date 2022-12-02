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На выходных начнутся консультации по девятому пакету санкций ЕС против россии – СМИ

Киев • УНН

 • 740553 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил в Twitter, что на выходных между странами Европейского Союза начнутся консультации по девятому пакету санкций против россии, передает УНН.

Цитата

"Консультации со странами-членами ЕС относительно девятого пакета санкций против россии начнутся на выходных. Вскоре мы также должны увидеть соглашение об ограничении цены на нефть", – написал Йозвяк.

Напомним

11 октября УНН писал, что Евросоюз начал работу над девятым пакетом санкций против россии.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что наконец-то должны быть определены конкретные сроки отказа стран ЕС от российского газа и нефти.

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