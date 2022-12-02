На выходных начнутся консультации по девятому пакету санкций ЕС против россии – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил в Twitter, что на выходных между странами Европейского Союза начнутся консультации по девятому пакету санкций против россии, передает УНН.
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"Консультации со странами-членами ЕС относительно девятого пакета санкций против россии начнутся на выходных. Вскоре мы также должны увидеть соглашение об ограничении цены на нефть", – написал Йозвяк.
Напомним
11 октября УНН писал, что Евросоюз начал работу над девятым пакетом санкций против россии.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что наконец-то должны быть определены конкретные сроки отказа стран ЕС от российского газа и нефти.