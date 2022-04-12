Зеленський закликав країни ЄС визначитися з термінами відмови від російської нафти та газу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що мають бути нарешті визначені конкретні терміни відмови країн Євросоюзу від російського газу, нафти. Про це він сказав під час звернення до парламенту Литви, передає кореспондент УНН.
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«Треба робити все можливе, щоб саме зараз відповідь Європи на російську агресію була по-справжньому сильною, по-справжньому консолідованою. Не можна чекати розробки ще сьомого чи восьмого, чи дев'ятого, десятого, двадцятого пакету санкцій проти росії, щоб ухвалити по-справжньому потужні рішення», - сказав Зеленський.
За його словами, вже зараз потрібно зробити усе необхідне – у шостому санкційному пакеті.
«Євросоюз може це зробити. І повинен. Обов'язково включити туди нафту. Обов'язково санкціонувати російські банки – але всі, не частину. Не треба демонстрацій. Мають бути нарешті визначені конкретні терміни для кожної держави Євросоюзу, щоб реально відмовитись або принаймні суттєво обмежити споживання російського газу, нафти тощо», - зазначив Зеленський.
За його словами, тільки так російське керівництво прийде до думки, що реальний мир шукати потрібно. Що війна – це катастрофа передусім для них.
Доповнення
Зеленський розкритикував Євросоюз за те, що лише у шостому пакеті санкцій почалося обговорення нафтого ембарго для росії.
Контекст
Європейський Союз оголосив і запровадив п’ятий пакет санкції проти рф у відповідь на її війну проти України, до якого серед іншого увійшло ембарго на імпорт російського вугілля та нові санкції на один з найбільших російських банків - ВТБ. Однак, над обмежувальними заходами щодо імпорту нафти, зокрема, досі працюють, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Згодом стало відомо, що ЄС розпочав роботу над шостим пакетом санкцій проти росії з "нафтовою опцією".