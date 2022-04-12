Зеленский призвал страны ЕС определиться со сроками отказа от российской нефти и газа

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"Надо делать все возможное, чтобы именно сейчас ответ Европы на российскую агрессию был по-настоящему сильным, по-настоящему консолидированным. Нельзя ждать разработки еще седьмого или восьмого, или девятого, десятого, двадцатого пакета санкций против россии, чтобы принять по-настоящему мощные решения", - сказал Зеленский.

По его словам, уже сейчас нужно сделать все необходимое - в шестом санкционном пакете.

"Евросоюз может это сделать. И должен. Обязательно включить туда нефть. Обязательно санкционировать российские банки - но все, не часть. Не надо демонстраций. Должны быть, наконец, определены конкретные сроки для каждого государства Евросоюза, чтобы реально отказаться или по крайней мере существенно ограничить потребление российского газа, нефти и тому подобное", - отметил Зеленский.

По его словам, только так российское руководство придет к мысли, что реальный мир искать нужно. Что война - это катастрофа прежде всего для них.

Дополнение

Зеленский раскритиковал Евросоюз за то, что лишь в шестом пакете санкций началось обсуждение нефтяного эмбарго для россии.

Контекст

Европейский Союз объявил и ввел пятый пакет санкций против рф в ответ на ее войну против Украины, к которому среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков - ВТБ. Однако, над ограничительными мерами по импорту нефти, в частности, до сих пор работают, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Впоследствиистало известно, что ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против россии с "нефтяной опцией".