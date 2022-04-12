Зеленский призвал страны ЕС определиться со сроками отказа от российской нефти и газа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что должны быть наконец определены конкретные сроки отказа стран Евросоюза от российского газа, нефти. Об этом он сказал во время обращения к парламенту Литвы, передает корреспондент УНН.
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"Надо делать все возможное, чтобы именно сейчас ответ Европы на российскую агрессию был по-настоящему сильным, по-настоящему консолидированным. Нельзя ждать разработки еще седьмого или восьмого, или девятого, десятого, двадцатого пакета санкций против россии, чтобы принять по-настоящему мощные решения", - сказал Зеленский.
По его словам, уже сейчас нужно сделать все необходимое - в шестом санкционном пакете.
"Евросоюз может это сделать. И должен. Обязательно включить туда нефть. Обязательно санкционировать российские банки - но все, не часть. Не надо демонстраций. Должны быть, наконец, определены конкретные сроки для каждого государства Евросоюза, чтобы реально отказаться или по крайней мере существенно ограничить потребление российского газа, нефти и тому подобное", - отметил Зеленский.
По его словам, только так российское руководство придет к мысли, что реальный мир искать нужно. Что война - это катастрофа прежде всего для них.
Дополнение
Зеленский раскритиковал Евросоюз за то, что лишь в шестом пакете санкций началось обсуждение нефтяного эмбарго для россии.
Контекст
Европейский Союз объявил и ввел пятый пакет санкций против рф в ответ на ее войну против Украины, к которому среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков - ВТБ. Однако, над ограничительными мерами по импорту нефти, в частности, до сих пор работают, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Впоследствиистало известно, что ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против россии с "нефтяной опцией".