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На вихідних розпочнуться консультації щодо дев'ятого пакету санкцій ЄС проти росії – ЗМІ

На вихідних розпочнуться консультації щодо дев'ятого пакету санкцій ЄС проти росії – ЗМІ

Київ • УНН

 • 740554 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив у Twitter, що на вихідних між країнами Європейського Союзу розпочнуться консультації щодо дев'ятого пакету санкцій проти росії, передає УНН.

Цитата

"Консультації з країнами-членами ЄС щодо дев'ятого пакету санкцій проти росії розпочнуться на вихідних. Незабаром ми також маємо побачити угоду щодо обмеження ціни на нафту", – написав Йозвяк.

Нагадаємо

11 жовтня УНН писав, що Євросоюз розпочав роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти росії.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нарешті мають бути визначені конкретні терміни відмови країн ЄС від російського газу та нафти.

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