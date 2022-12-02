На вихідних розпочнуться консультації щодо дев'ятого пакету санкцій ЄС проти росії – ЗМІ

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"Консультації з країнами-членами ЄС щодо дев'ятого пакету санкцій проти росії розпочнуться на вихідних. Незабаром ми також маємо побачити угоду щодо обмеження ціни на нафту", – написав Йозвяк.

Нагадаємо

11 жовтня УНН писав, що Євросоюз розпочав роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти росії.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нарешті мають бути визначені конкретні терміни відмови країн ЄС від російського газу та нафти.