На открытии главной елки в Киеве произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Во время открытия главной елки страны в столице произошло возгорание гирлянды на елке, информирует УНН.
Так, во время официальной части открытия зажигание фейерверков спровоцировало небольшой пожар элементов декораций: праздничное мероприятие продолжилось, а пожарные начали быстро тушить огонь.
Также на пожар отреагировали в ГСЧС.
"19 декабря в Киеве, во время проведения церемонии открытия новогодней елки на Софиевской площади были зажжены пиротехнические огне, в результате чего произошло возгорание гирлянды на елке. Обслуживающим персоналом возгорание ликвидировано с помощью порошкового огнетушителя. Подразделения ГСЧС не привлекались. Пострадавших в результате данного события нет", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве засияла главная елка страны.
Напомним, сегодня стало известно, что в городе Чаплинка, что в Херсонской области, полностью сгорела новогодняя елка.