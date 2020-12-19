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На відкритті головної ялинки у Києві сталася пожежа

Київ • УНН

 • 40297 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Під час відкриття головної ялинки країни у столиці сталося загорання гірлянди на ялинці, інформує УНН.

На відкритті головної ялинки у Києві сталася пожежа

Так, під час офіційної частини відкриття запалення феєрверків спровокувало невелику пожежу елементів декорацій: святковий захід продовжився, а вогнеборці почали швидко гасити вогонь.

Також на пожежу відреагували у ДСНС.

"19 грудня у Києві, під час проведення церемонії відкриття новорічної ялинки на Софіївській площі було запалено піротехнічні вогні, внаслідок чого відбулося загорання гірлянди на ялинці. Обслуговуючим персоналом загорання ліквідовано за допомогою порошкового вогнегасника. Підрозділи ДСНС не залучались. Постраждалих внаслідок даної події немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві засяяла головна ялинка країни.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у місті Чаплинка, що на Херсонщині, вщент згоріла новорічна ялинка.

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