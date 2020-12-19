У центрі Чаплинки вщент згоріла новорічна ялинка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У місті Чаплинка, що на Херсонщині, згоріла новорічна ялинка, яку встановили на майданчику біля будинку культури. За попередньою інформацією, загоряння сталось внаслідок замикання електроконтактів новорічної гірлянди. Про це інформує відділ комунікації ГУНП у Херсонській області, передає УНН.
"Вчора, 18 грудня, пізно ввечері у чергову частину Чаплинського відділення поліції надійшло повідомлення, що у районному центрі сталося загоряння новорічної ялинки, яка була встановлена на майданчику поблизу будинку культури. Наразі поліція разом із службою з надзвичайних ситуацій встановлюють обставини події", - повідомили у поліції.
Зазначається, що інформація про подію надійшла за кілька хвилин до опівночі від місцевих мешканців, які якраз відпочивали біля святкової ялинки. На місці слідчо-оперативна група опитала свідків.
Із отриманих показів попередньо встановлено, що навмисного підпалу не було. Це підтверджується й відеозйомкою молодих людей, які на той час були біля ялинки. На відео зафіксовано, що полум’я почало розповсюджуватися по поверхні штучної ялинки на висоті кілька метрів від землі.
"У результаті пожежі ялинка повністю згоріла. За попередніми висновками, загоряння сталося внаслідок замикання електроконтактів новорічної гірлянди. Наразі працівники ДСНС проводять необхідні дослідження, за результатами яких буде прийняте відповідне рішення", - йдеться у повідомленні правоохоронців.
Як повідомляв УНН, цього тижня головну ялинку країни на Софійській площі у Києві прикрасили різдвяною зіркою, замість суперечливого "чаклунського" капелюха, який демонтували 13 грудня.