В центре Чаплинки полностью сгорела новогодняя елка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В городе Чаплинка, что в Херсонской области, сгорела новогодняя елка, которую установили на площадке возле дома культуры. По предварительной информации, возгорание произошло в результате замыкания электроконтактной новогодней гирлянды. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области, передает УНН.
"Вчера, 18 декабря, поздно вечером в дежурную часть Чаплинского отделения полиции поступило сообщение, что в районном центре произошло возгорание новогодней елки, которая была установлена на площадке возле дома культуры. В настоящее время полиция вместе со службой по чрезвычайным ситуациям устанавливают обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции.
Отмечается, что информация о происшествии поступила за несколько минут до полуночи от местных жителей, которые как раз отдыхали возле праздничной елки. На месте следственно-оперативная группа опросила свидетелей.
С полученных показаний предварительно установлено, что умышленного поджога не было. Это подтверждается и видеосъемкой молодых людей, которые в то время были возле елки. На видео зафиксировано, что пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте несколько метров от земли.
"В результате пожара елка полностью сгорела. По предварительным выводам, возгорание произошло в результате замыкания электроконтактной новогодней гирлянды. Сейчас сотрудники ГСЧС проводят необходимые исследования, по результатам которых будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении правоохранителей.
Как сообщал УНН, на этой неделе главную елку страны на Софийской площади в Киеве украсили рождественской звездой, вместо противоречащей "колдовской" шляпы, которую демонтировали 13 декабря.