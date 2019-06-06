На выборах Дания выбрала социал-демократов

В однопалатном фолькетинге с 179-ти кресел левоцентристы займут девяносто одно, а 75 других - бывший правящий блок Ларса Люкке Расмуссена.



Во время предвыборной кампании партия социал-демократов предлагала урезание соцрасходов и ограничения иммиграции. Однако Фредериксен заявляла о необходимости увеличения бюджетных расходов, продолжение нынешней иммиграционной политики и новый подход к решению проблем экологии.



Премьер Расмуссен отметил, что его блок показал неплохие результаты, и намекнул о коалиции с левыми. В свою очередь лидер социал-демократов отвергла это предложение.



Еще четыре кресла в парламенте займет партия "Новые правые", которые выступают за усиление миграционной политики.



Напомним, премьер Дании признал поражение на парламентских выборах.