На виборах Данія обрала соціал-демократів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. На виборах до парламенту Данії, більшість віддала свій голос за соціал-демократів, лідеркою яких є 41-річна Метте Фредеріксен, повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
В однопалатному фолькетингу із 179-ти крісел лівоцентристи займуть 91-е, а 75 інших колишній правлячий блок Ларса Люкке Расмуссена.
Під час передвиборчої кампанії партія соціал-демократів пропонувала урізання соцвидатків та обмеження імміграції. Проте Фредеріксен заявляла про необхідність збільшення бюджетних витрат, продовження нинішньої імміграційної політики та новий підхід до вирішення проблем екології.
Прем'єр Расмуссен відмітив, що його блок показав непогані результати, і натякнув про коаліцію з лівими. В свою чергу лідерка соціал-демократів відкинула цю пропозицію.
Ще чотири крісла в парламенті займе партія "Нові праві", котрі виступають за посилення міграційної політики.
Нагадаємо, прем'єр Данії визнав поразку на парламентських виборах.