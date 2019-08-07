На свадьбе во Львовской области отравились четыре человека, трое из них дети

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 100355 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 101337 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130200 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140179 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127831 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128962 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130870 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153213 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151167 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На свадьбе во Львовской области отравились четыре человека, трое из них дети

На свадьбе во Львовской области отравились четыре человека, трое из них дети

Киев  •  УНН

 • 8402 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 августа. УНН. На Львовщине, в городе Золочев на свадьбе отравились четыре человека, среди них трое детей. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает корреспондент УНН.

“К Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в инфекционное отделение КНП „Золочевская ЦРБ“ пациентов, которые питались 4 августа 2019 года на свадьбе в кафе „Хутор“ (г. Золочев), с симптомами: высокая температура (39,9), понос, рвота, общая слабость. По состоянию на 17:00. 06.08.2019 года с помощью обратилось 4 человека (3 детей до 18 лет), все госпитализированы. Состояние пациентов средней тяжести, осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с клиническими протоколами МЗ Украины”, — сообщили в департаменте.

Как сообщал УНН, во Львовской области на местного жителя обвалился камень. В результате мужчина погиб.

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