На свадьбе во Львовской области отравились четыре человека, трое из них дети
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 августа. УНН. На Львовщине, в городе Золочев на свадьбе отравились четыре человека, среди них трое детей. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает корреспондент УНН.
“К Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в инфекционное отделение КНП „Золочевская ЦРБ“ пациентов, которые питались 4 августа 2019 года на свадьбе в кафе „Хутор“ (г. Золочев), с симптомами: высокая температура (39,9), понос, рвота, общая слабость. По состоянию на 17:00. 06.08.2019 года с помощью обратилось 4 человека (3 детей до 18 лет), все госпитализированы. Состояние пациентов средней тяжести, осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с клиническими протоколами МЗ Украины”, — сообщили в департаменте.
Как сообщал УНН, во Львовской области на местного жителя обвалился камень. В результате мужчина погиб.