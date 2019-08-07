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На весіллі у Львівській області отруїлось четверо людей, троє з них діти

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 серпня. УНН. На Львівщині, у місті Золочів на весіллі отруїлось четверо людей, серед них троє дітей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає кореспондент УНН.

“До Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про госпіталізацію до інфекційного відділення КНП “Золочівська ЦРЛ” пацієнтів, що харчувались 4 серпня 2019 року на весіллі в кафе “Хутір” (м. Золочів), із симптомами: висока температура (39,9), пронос, блювота, загальна слабкість. Станом на 17:00 год. 06.08.2019 року за допомогою звернулось 4 особи (3 дітей до 18 років), всі госпіталізовані. Стан пацієнтів середньої важкості, здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів МОЗ України",- повідомили у департаменті.

Як повідомляв УНН, у Львівській області на місцевого жителя обвалився камінь. У результаті чоловік загинув.

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