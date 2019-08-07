Чоловіка на смерть придавило каменем на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Львівській області на місцевого жителя обвалився камінь. У результаті чоловік загинув. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в області, передає УНН.
Так, у Перемишлянське відділення поліції 6 серпня надійшло повідомлення про загибель чоловіка неподалік одного з сіл району.
Поліцейські встановили особу загиблого – ним виявився 38-річний місцевий житель.
"Попередньо встановлено, що близько 14:00 поблизу хутора Верхня Ріка чоловік набирав пісок на кінну підводу, коли на нього згори обвалився камінь. Від отриманих травм він помер", - повідомили у поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "нещасний випадок". Поліцейські встановлюють обставини події, призначено експертизи.
Нагадаємо, у Харківській області трагічно загинула неповнолітня, яка разом з подругами відводила коней на водопій.