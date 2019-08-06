Вели коней на водопій: на Харківщині трагічно загинула неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Харківській області трагічно загинула неповнолітня, яка разом з подругами відводила коней на водопій. Поліція встановила та допитала свідків інциденту. Про це повідомляє прес-служба МВС України, передає УНН.
“Слідчі встановили та допитали свідків трагічної події із неповнолітньою дівчинкою”, — сказано в повідомленні.
В прес-службі розповіли, що дівчинка з двома своїми подругами відводили трьох коней на водопій.
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“Під час прогулянки одна з кобил пустилась галопом. Дівчинка не змогла її утримати, внаслідок чого кінь протягнув її, прив’язану до себе лугом. Через деякий час тварину вдалось зупинити та відв’язати дівчину”, — зазначили в прес-службі МВС.
Дівчинка померла до приїзду лікарів швидкої. Відомості про інцидент внесли до ЄРДР за ознаками ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”, попередньою причиною смерті дитини стала закрита черепно-мозкова травма.
Як повідомляв УНН, на Луганщині чоловіка судитимуть за жорстоке поводження з твариною.