На Луганщині чоловіка судитимуть за жорстоке поводження з твариною
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. На Луганщині до суду передане кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС на сторінці Facebook.
На Луганщині чоловік викинув із вікна собаку, яку прихистив напередодні.
"30 червня 37-річний місцевий мешканець жорстоко побив та скинув з другого поверху безпородну собаку Діну, яку прихистив кількома днями раніше", - розповіли в МВС.
Тварина отримала травми несумісні з життям, її усипили, щоб скоротити страждання від болю.
В МВС повідомили, що дії чоловіка були кваліфіковані, як "жорстоке поводження з тваринами". Відповідно до Кримінального Кодексу Україну санкція за цією статтею передбачає покарання у вигляді арешту строком до 6 місяців або обмеження волі строком до 3 років.
Нагадаємо, на Київщині жінка заморила голодом понад 20 домашніх тварин.