В Луганской области мужчину будут судить за жестокое обращение с животным
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Луганской области в суд передано уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД на странице Facebook.
В Луганской области мужчина выбросил из окна собаку, которую приютил накануне.
"30 июня 37-летний местный житель жестоко избил и сбросил со второго этажа беспородную собаку Дину, которую приютил несколько дней назад", - рассказали в МВД.
Животное получило травмы несовместимые с жизнью, ее усыпили, чтобы сократить страдания от боли.
В МВД сообщили, что действия мужчины были квалифицированы, как "жестокое обращение с животными". Согласно Уголовному кодексу Украины санкция по этой статье предусматривает наказание в виде ареста сроком до 6 месяцев или ограничения свободы сроком до 3 лет.
Напомним, в Киевской области женщина заморила голодом более 20 домашних животных.