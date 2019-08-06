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Вели лошадей на водопой: в Харьковской области трагически погибла несовершеннолетняя

Вели лошадей на водопой: в Харьковской области трагически погибла несовершеннолетняя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. В Харьковской области трагически погибла несовершеннолетняя, которая вместе с подругами отводила лошадей на водопой. Полиция установила и допросила свидетелей инцидента. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.

"Следователи установили и допросили свидетелей трагического события с несовершеннолетней девочкой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что девочка с двумя своими подругами отводили трех лошадей на водопой.

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"Во время прогулки одна из кобыл пустилась галопом. Девочка не смогла ее удержать, в результате чего лошадь протянула ее, привязанную к себе. Через некоторое время животное удалось остановить и отвязать девочку", - отметили в пресс-службе МВД.

Девочка скончалась до приезда врачей скорой. Сведения об инциденте внесли в ЕРДР по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", предварительной причиной смерти ребенка стала закрытая черепно-мозговая травма.

Как сообщал УНН, в Луганской области мужчину будут судить за жестокое обращение с животным.

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