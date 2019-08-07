Мужчину насмерть придавило камнем во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 августа. УНН. Во Львовской области на местного жителя обвалился камень. В результате мужчина погиб. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области, передает УНН.
Так, в Перемышлянское отделения полиции 6 августа поступило сообщение о гибели мужа возле одного из сел района.
Полицейские установили личность погибшего - им оказался 38-летний местный житель.
"Предварительно установлено, что около 14:00 вблизи хутора Верхняя Река мужчина набирал песок на конную повозку, когда на него сверху обрушился камень. От полученных травм он скончался", - сообщили в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.
Напомним, в Харьковской области трагически погибла несовершеннолетняя, которая вместе с подругами отводила лошадей на водопой.