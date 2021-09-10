На Венецианском кинофестивале сегодня состоится премьера фильма Сенцова "Носорог"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Сегодня, 10 сентября, в официальной конкурсной программе "Горизонты" 78-го Венецианского кинофестиваля состоится мировая премьера фильма Олега Сенцова Rhino/Носорог. Картина Сенцова станет фильмом-закрытием секции, передает УНН со ссылкой на Госкино.
Детали
История ленты основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.
Главные роли исполнили Сергей Филимонов, Евгений Черников, Евгений Григорьев и Алина Зевакова. Оператором-постановщиком ленты выступил известный польский оператор Богумил Годфрейув.
Лента создана в копродукции Украины, Польши и Германии. Съемки "Носорога" проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года.
Добавим
В 2019 году триумфальную победу в секции "Горизонты" 76-го Венецианского международного кинофестиваля получила лента Валентина Васяновича "Атлантида". В этом году Валентин Васянович представляет в основном конкурсе фестиваля свою новую ленту "Блик", а в "Горизонт" вместе с "Носорогом" за победу борется лента "Цензорка" Петера Керекеша совместного производства Словакии, Чехии и Украины.