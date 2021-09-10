На Венеційському кінофестивалі сьогодні відбудеться прем'єра фільму Сенцова "Носоріг"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Сьогодні, 10 вересня, в офіційній конкурсній програмі "Горизонти" 78-го Венеційського кінофестивалю відбудеться світова прем’єра фільму Олега Сенцова Rhino/Носоріг. Картина Сенцова стане фільмом-закриттям секції, передає УНН із посиланням на Держкіно.
Деталі
Історія стрічки заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.
Головні ролі виконали Сергій Філімонов, Євген Черников, Євген Григор’єв та Аліна Зєвакова. Оператором-постановником стрічки виступив відомий польський оператор Богуміл Годфрейув.
Стрічку створено у копродукції України, Польщі та Німеччини. Зйомки "Носорога" проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року.
Додамо
У 2019 р. тріумфальну перемогу в секції "Горизонти" 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю отримала стрічка Валентина Васяновича "Атлантида". Цього року Валентин Васянович представляє в основному конкурсі фестивалю свою нову стрічку "Відблиск", а в "Горизонтах" разом із "Носорогом" за перемогу змагається стрічка "Цензорка" Петера Керекеша спільного виробництва Словаччини, Чехії та України.