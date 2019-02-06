На украинские села приходится лишь 13% от общего количества аптек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. На украинские села приходиться лишь 2,8 тыс. или 13,6% от общего количества аптек, передает УНН со ссылкой на профильный журнал "Аптека".
Сообщается, что в целом в Украине функционирует 20,6 тыс. аптек, из которых: 15,1 тыс. (73,3%) — в городах, 2,7 тыс. (13,1%) — в поселках городского типа (пгт), 2,8 тыс. (13,6%) — в селах.
Также отмечается, что в украинских городах преобладают торговые точки, принадлежащие юридическим лицам — порядка 11,9 тыс. аптек.
“В городах только 10% аптечных предприятий являются коммунальными”, — пишет издание.
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В то же время в пгт, с перевесом в почти 20%, преобладают аптечные учреждения, принадлежащие юридическим лицам — порядка 1,6 тыс. торговых точек.
В селах долевая структура смещается в пользу ФЛП — порядка 1,5 тыс. по состоянию на 1 января 2019 года.
Украинский фармацевтический рынок в корне монополизирован сетевиками, комментирует ситуацію фармацевт Елена Прудникова.
“Маленькие аптеки не в силах конкурировать с монополистами. Сетевики в 90% случаев открывают свои аптеки в областных центрах или же крупных городах, но не в селах. В селах работают, как правило, только ФЛП. Сетевым аптекам не выгодно и не интересно работать в селах и обеспечивать их жителей лекарствами”, — пояснила она.
Как писал УНН, экспансия сетевиков уничтожила сельские аптеки в Литве.
Чтобы не допустить подобного сценария в Украине, парламентарии предлагают проголосовать за законопроект № 8591.
Документ СМИ называют “аптечным” и, среди прочего, он предлагает значительные ограничения для сетевых аптечников. В частности, обязательное высшее профильное образование для всех владельцев аптечных учреждений, количественное ограничение на открытие аптек одним собственником, а также географические ограничения на размещение аптек.
Полную поддержку документа выразили фармацевты и провизоры, представляющие малый и средний аптечный бизнес.