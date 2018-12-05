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Экспансия сетевиков уничтожила сельские аптеки в Литве

Киев • УНН

 • 9631 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Литве сетевики поглощают сельские аптеки. Об этом сообщает lsm.lv, передает УНН.

Экспансия сетевиков уничтожила сельские аптеки в Литве

В частности, речь идет о населенном пункте Калупе Даугавпилсского края (юго-восток Латвии). Там закрылась аптека, которая проработала 65 лет.

"Теперь в 19 волостях края осталась только одна аптека, да и она находится под угрозой исчезновения", - говорится в сообщении.

Глава управления волости Инара Убеле допускает - аптеку уничтожила экспансия сетевиков.

"К сожалению, это бизнес. Аптека принадлежала индивидуальному коммерсанту. Она не была муниципальной. Видимо, они проиграли конкуренцию большим аптекам", - говорит она.

Закрытие аптеки создаст большие неудобства для жителей 19 волостей, уверена руководитель социальной службы Даугавпилсской краевой думы Анна Егорова. Чтобы купить лекарства, латвийцам придется обращаться за помощью к друзьям или родственникам, отмечает она.

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Ближайшая к Калупе аптека находится в Вишкской волости (около 17 км - ред.). Однако общественный транспорт между двумя населенными пунктами курсирует дважды в день и в то время, когда аптека закрыта.

Кроме того, по словам заместителя председателя краевой думы Айварса Рашчевскиса, и эта аптека находится под угрозой исчезновения.

Отметим, что в Украине наблюдается схожая ситуация. В парламенте заявили о том, что сетевой аптечный бизнес монополизировал рынок. Маленькие аптеки не в силах с ним конкурировать. При этом, сетевики, как правило, открывают свои аптеки в областных центрах, крупных городах. В селах же преимущественно работают только ФЛП.

С целью урегулировать рынок и гарантировать прозрачную конкуренцию между его игроками народные депутаты внесли в Раду законопроект №8591.

Документ предусматривает ряд ограничений для сетевиков. Поэтому последние выступили категорически против принятия документа.

Мелкий и средний аптечный бизнес, наоборот, призвал политиков проголосовать за "аптечный закон".

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