Експансія мережовиків знищила сільські аптеки у Литві
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Литві мережовики поглинають сільські аптеки. Про це повідомляє lsm.lv, передає УНН.
Зокрема, йдеться про населений пункт Калупе Даугавпільського краю (південний схід Латвії). Там закрилася аптека, яка пропрацювала 65 років.
"Тепер в 19 волостях краю залишилася тільки одна аптека, та й вона перебуває під загрозою зникнення", - йдеться в повідомленні.
Глава управління волості Інара Убеле допускає - аптеку знищила експансія мережовиків.
"На жаль, це бізнес. Аптека належала індивідуальним комерсанту. Вона не була муніципальною. Мабуть, вони програли конкуренцію великим аптекам", - говорить вона.
Закриття аптеки створить великі незручності для жителів 19 волостей, впевнена керівник соціальної служби Даугавпільської крайової думи Анна Єгорова. Щоб купити ліки, латвійцям доведеться звертатися за допомогою до друзів або родичів, зазначає вона.
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Найближча до Калупе аптека розташована у Вишкській волості (близько 17 км - ред.). Однак громадський транспорт між двома населеними пунктами курсує двічі на день і у той час, коли аптека закрита.
Крім того, за словами заступника голови крайової думи Айварса Рашчевскіса, і ця аптека перебуває під загрозою зникнення.
Відзначимо, що в Україні спостерігається схожа ситуація. У парламенті заявили про те, що мережевий аптечний бізнес монополізував ринок. Маленькі аптеки не в силах з ним конкурувати. При цьому, мережовики, як правило, відкривають свої аптеки в обласних центрах, великих містах. У селах же переважно працюють тільки ФОПи.
З метою врегулювати ринок і гарантувати прозору конкуренцію між його гравцями народні депутати внесли в Раду законопроект №8591.
Документ передбачає низку обмежень для мережовиків. Тому останні виступили категорично проти ухвалення документа.
Дрібний і середній аптечний бізнес, навпаки, закликав політиків проголосувати за "аптечний закон".