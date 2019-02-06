На українські села припадає лише 13% від загальної кількості аптек
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На українські села доводитися лише 2,8 тис. або 13,6% від загальної кількості аптек, передає УНН з посиланням на профільний журнал "Аптека".
Повідомляється, що в цілому в Україні функціонує 20,6 тис. аптек, з яких: 15,1 тис. (73,3%) - в містах, 2,7 тис. (13,1%) - в селищах міського типу (смт), 2,8 тис. (13,6%) - в селах.
Також наголошується, що в українських містах переважають торговельні точки, що належать юридичним особам - близько 11,9 тис. аптек.
"У містах тільки 10% аптечних підприємств є комунальними", - пише видання.
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У той же час в смт, з перевагою в майже 20%, переважають аптечні установи, що належать юридичним особам - близько 1,6 тис. торгових точок.
У селах часткова структура зміщується на користь ФОП - близько 1,5 тис. за станом на 1 січня 2019 року.
Український фармацевтичний ринок в корені монополізований мережевиками, коментує ситуацію фармацевт Олена Прудникова.
"Маленькі аптеки не в змозі конкурувати з монополістами. Мережевики в 90% випадків відкривають свої аптеки в обласних центрах або ж великих містах, але не в селах. У селах працюють, як правило, тільки ФОПи. Мережевим аптекам невигідно і не цікаво працювати в селах і забезпечувати їх жителів ліками", - пояснила вона.
Як писав УНН, експансія мережевиків знищила сільські аптеки в Литві.
Щоб не допустити подібного сценарію в Україні, парламентарії пропонують проголосувати за законопроект № 8591.
Документ ЗМІ називають "аптечним" і, серед іншого, він пропонує значні обмеження для мережевиків. Зокрема, обов'язкову вищу профільну освіту для всіх власників аптечних установ, кількісне обмеження на відкриття аптек одним власником, а також географічні обмеження на розміщення аптек.
Повну підтримку документа висловили фармацевти та провізори, що представляють малий і середній аптечний бізнес.