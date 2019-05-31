На центральную Молдову обрушились проливные дожди

Ливень во второй половине вчерашнего дня нанес значительный ущерб в различных секторах города Яловены. Примэрия города срочно созвала заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Было установлено, что более 14 домохозяйств были серьезно повреждены, затоплены дома, подвалы и сельскохозяйственные угодья. Повреждено около 15 км местных дорог.

Была мобилизована спецтехника примэрии Яловень, службы чрезвычайных ситуаций. Готовятся другие меры по ликвидации и предупреждению ущерба от ливней.

Напомним, пятиметровый слой снега покрыл горную трассу в Румынии.