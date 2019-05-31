На центральную Молдову обрушились проливные дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Вследствии проливных дождей в Яловенах в центральной Молдове повреждены дороги и дома затоплены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Point.md.
Ливень во второй половине вчерашнего дня нанес значительный ущерб в различных секторах города Яловены. Примэрия города срочно созвала заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Было установлено, что более 14 домохозяйств были серьезно повреждены, затоплены дома, подвалы и сельскохозяйственные угодья. Повреждено около 15 км местных дорог.
Была мобилизована спецтехника примэрии Яловень, службы чрезвычайных ситуаций. Готовятся другие меры по ликвидации и предупреждению ущерба от ливней.
Напомним, пятиметровый слой снега покрыл горную трассу в Румынии.