На центральну Молдову обрушилися проливні дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Внаслідок проливних дощів у Яловенах в центральній Молдові пошкоджені дороги та будинки затоплені. Про це УНН повідомляє з посиланням на Point.md.
Злива в другій половині вчорашнього дня завдав значної шкоди в різних секторах міста Яловени. Примерія міста терміново скликала засідання Комісії з надзвичайних ситуацій.
Було встановлено, що понад 14 домогосподарств були серйозно пошкоджені, затоплені будинки, підвали та сільськогосподарські угіддя. Пошкоджено близько 15 км місцевих доріг.
Була мобілізована спецтехніка примерії Яловенів, служби надзвичайних ситуацій. Готуються інші заходи з ліквідації та попередження шкоди від злив.
Нагадаємо, п'ятиметровий шар снігу накрив гірську трасу в Румунії.