Пятиметровый слой снега покрыл горную трассу в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Автомобильная дорога Трансфагарашань в Румынии покрыта 5-6 метровым слоем снега. Трасса проходит через Карпаты и будет открыта для проезда с 1 июля, передает УНН со ссылкой на румынские СМИ.
“Дорожные рабочие очищают Трансфагаршань (трасса DN7C — ред.) от снега. Представители управления дорог и мостов района Брашов говорят, что самое сложное — это поездка в район Балея, где слой снега иногда превышает 5-6 метров и полон больших каменных обломков, вызванных лавиной в зимний период”, — сообщает портал Realitatea.
Также сообщается, что официальная дата открытия дороги Трансфагарашань для проезда — 1 июля.
Трансфагарашань — популярный автомобильный маршрут в Румынии, который начинается в коммуне Брашов, региона Арджеш, недалеко от города Питешт, в направлении Куртеа-де-Арджеш, и заканчивается в Трансильвании около Сибиу и Брашова.
Дорога проходит через румынские Карпаты и открыта для проезда только в летний период.
Как сообщал УНН, в начале мая в Румынии прошел торнадо, в результате чего в нескольким регионам страны был нанесен ущерб.