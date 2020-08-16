На третьем этапе испытаний российской вакцины против COVID-19 ее планируют ввести "десяткам тысяч" человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Третий или пострегистрационный этап исследований вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, может начаться в течение 7-10 дней, сообщил федеральному российскому агентству ТАСС директор центра Александр Гинцбург, пишет УНН.
“В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это все начнется”, — сказал он.
Напомним, ранее Росздравнадзор сообщал, что в пострегистрационных исследованиях примут участие 2 тыс. человек. Российскую вакцину зарегистрировали первой в мире 11 августа.
Также, вчера сообщалось, что производство вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЕМ) имени Н. Ф. Гамалеи МЗ РФ, началось в России.