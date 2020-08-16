На третьому етапі випробувань російської вакцини проти COVID-19 її планують ввести "десяткам тисяч" осіб

“У понеділок ми представляємо першу версію протоколу постреєстраційних досліджень. Виходячи з такого великого інтересу й уваги громадськості та преси до цього, я думаю, що МОЗ тягти не буде і протягом тижня затвердить нам протокол. Так що я думаю, протягом семи, максимум десяти днів це все почнеться”, — сказав він.

Нагадаємо, раніше Росздравнадзор повідомляв, що в постреєстраційних дослідженнях візьмуть участь 2 тис. осіб. Російську вакцину зареєстрували першою в світі 11 серпня.

Також, вчора повідомлялося, що виробництво вакцини проти коронавірусу, розробленої Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології (НІЦЕМ) імені Н. Ф. Гамалії МОЗ РФ, почалося в Росії.