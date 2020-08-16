На третьому етапі випробувань російської вакцини проти COVID-19 її планують ввести "десяткам тисяч" осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Третій або післяреєстраційний етап досліджень вакцини проти коронавірусу, розробленої Національним дослідницьким центром (НДЦ) епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії МОЗ РФ, може початися протягом 7-10 днів, повідомив федеральному російському агентству ТАСС директор центру Олександр Гінзбург, пише УНН.
“У понеділок ми представляємо першу версію протоколу постреєстраційних досліджень. Виходячи з такого великого інтересу й уваги громадськості та преси до цього, я думаю, що МОЗ тягти не буде і протягом тижня затвердить нам протокол. Так що я думаю, протягом семи, максимум десяти днів це все почнеться”, — сказав він.
Нагадаємо, раніше Росздравнадзор повідомляв, що в постреєстраційних дослідженнях візьмуть участь 2 тис. осіб. Російську вакцину зареєстрували першою в світі 11 серпня.
Також, вчора повідомлялося, що виробництво вакцини проти коронавірусу, розробленої Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології (НІЦЕМ) імені Н. Ф. Гамалії МОЗ РФ, почалося в Росії.