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На майские праздники полиция Одессы перейдет на усиленный режим службы

Киев • УНН

 • 7370 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Полиция Одессы с 28 апреля переходит на усиленный режим несения службы. Как сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, об этом заявил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин, передает УНН.

На майские праздники полиция Одессы перейдет на усиленный режим службы

"С 28 апреля Одесский гарнизон полиции переводится на усиленный режим работы, чтобы обеспечить порядок и обеспечить безопасность в городе. Более тысячи правоохранителей будут нести службу 1 и 2 мая. Прошу не забывать, что это выходные дни, поэтому особое внимание мы должны обратить на массовые собрания людей", - сказал Головин.

Он отметил, что 2 мая в Одессе будет временное ограничение дорожного движения. А также на улицах города будут работать кинологическая и взрывотехническая службы.

"2 числа будут определенные ограничения движения. 28-29 числа на сайте ГУ НП появится информация, какие будут ограничения, где будут располагаться металлоискатели. Также в целях безопасности на улицах города будут работать кинологическая и взрывотехнической службы. Конечно, будут ограничения движения автомобильного транспорта. Соответствующие схемы также разместим на нашем сайте", - отметил Головин.

Он отметил, что полиция учла все недостатки и замечания предыдущих лет, когда было много негативной критики одесситов, связанных именно с ограничением движения и фильтрационными мерами. Поэтому правоохранители готовы выслушать все пожелания и предложения.

"Мы учли замечания жителей нашего города. И хочу отметить, что максимально обеспечить безопасность и порядок в Одессе мы сможем только совместными усилиями. Ждем ваши предложения", сказал Головин.

Напомним, на майские праздники охрану порядка в Киевской области обеспечивать 3 тыс. полицейских.

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