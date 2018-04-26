На майские праздники полиция Одессы перейдет на усиленный режим службы

"С 28 апреля Одесский гарнизон полиции переводится на усиленный режим работы, чтобы обеспечить порядок и обеспечить безопасность в городе. Более тысячи правоохранителей будут нести службу 1 и 2 мая. Прошу не забывать, что это выходные дни, поэтому особое внимание мы должны обратить на массовые собрания людей", - сказал Головин.

Он отметил, что 2 мая в Одессе будет временное ограничение дорожного движения. А также на улицах города будут работать кинологическая и взрывотехническая службы.

"2 числа будут определенные ограничения движения. 28-29 числа на сайте ГУ НП появится информация, какие будут ограничения, где будут располагаться металлоискатели. Также в целях безопасности на улицах города будут работать кинологическая и взрывотехнической службы. Конечно, будут ограничения движения автомобильного транспорта. Соответствующие схемы также разместим на нашем сайте", - отметил Головин.

Он отметил, что полиция учла все недостатки и замечания предыдущих лет, когда было много негативной критики одесситов, связанных именно с ограничением движения и фильтрационными мерами. Поэтому правоохранители готовы выслушать все пожелания и предложения.

"Мы учли замечания жителей нашего города. И хочу отметить, что максимально обеспечить безопасность и порядок в Одессе мы сможем только совместными усилиями. Ждем ваши предложения", сказал Головин.

Напомним, на майские праздники охрану порядка в Киевской области обеспечивать 3 тыс. полицейских.