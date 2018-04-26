На травневі свята поліція Одеси перейде на посилений режим служби
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Поліція Одеси з 28 квітня переходить на посилений режим несення служби. Як повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області, про це заявив начальник поліції Одещини Дмитро Головін, передає УНН.
“З 28 квітня Одеський гарнізон поліції переводиться на посилений режим роботи, щоб забезпечити порядок та гарантувати безпеку у місті. Більше тисячі правоохоронців будуть нести службу 1 та 2 травня. Прошу не забувати, що це вихідні дні, тому особливу увагу ми маємо звернути на масові зібрання людей”, - сказав Головін.
Він наголосив, що 2 травня в Одесі буде тимчасове обмеження дорожнього руху. А також на вулицях міста буде працювати кінологічна та вибухотехнічна служби.
“2 числа будуть певні обмеження руху. 28-29 числа на сайті ГУ НП з’явиться інформація, які будуть обмеження, де будуть розташовуватися металошукачі. Також з метою безпеки на вулицях міста буде працювати кінологічна та вибухотехнічна служби. Звісно, будуть обмеження руху автомобільного транспорту. Відповідні схеми також розмістимо на нашому сайті”, - зазначив Головін.
Він наголосив, що поліція врахувала всі недоліки та зауваження попередніх років, коли було багато негативної критики одеситів, пов’язаних саме з обмеженням руху та фільтраційними заходами. Тому правоохоронці готові вислухати всі побажання та пропозиції.
“Ми врахували зауваження жителів нашого міста. І хочу наголосити, що максимально забезпечити безпеку і порядок в Одесі ми зможемо лише спільними зусиллями. Чекаємо на ваші пропозиції”, сказав Головін.
Нагадаємо, на травневі свята охорону порядку у Київській області забезпечуватимуть 3 тис. поліцейських.