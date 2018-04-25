На травневі свята охорону порядку на Київщині забезпечуватимуть 3 тис. поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На травневі свята охорону порядку у Київській області забезпечуватимуть 3 тис. поліцейських. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
"Працівники всіх підрозділів поліції Київщини будуть переведені у посилений режим несення служби, задіяні також необхідні служби, які відповідають за дотримання громадського спокою. У Головному Управлінні Нацполіції Київщини створений ситуаційний центр, є координація дій з ДСНС та іншими відповідними службами", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, щодня для забезпечення публічного порядку в області буде задіяно 100 автомобілів груп реагування патрульної поліції, 55 піших патрулів, 83 автопатрулі приватних охоронних структур та спільні наряди з ДСНС.
У паркових зонах міста Біла Церква та Вишгород патрулюватимуть велокопи, а у акваторії річки Дніпро забезпечуватиме безпеку водна поліція.
Задля оперативного реагування на повідомлення про виявлення чи застосування вибухових речовин, пристроїв чи вогнепальної зброї у повній готовності працюватимуть криміналісти, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.
Просимо жителів та гостей столичного регіону з розумінням поставитися до посилених заходів безпеки, зокрема до перевірки документів та особистого огляду речей.