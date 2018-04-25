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На майские праздники охрану порядка в Киевской обл. будут обеспечивать 3 тыс. полицейских

Киев • УНН

 • 7379 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. На майские праздники охрану порядка в Киевской области будут обеспечивать 3 тыс. полицейских. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

На майские праздники охрану порядка в Киевской обл. будут обеспечивать 3 тыс. полицейских

"Работники всех подразделений полиции Киевской области будут переведены в усиленный режим несения службы, задействованные также необходимые службы, которые отвечают за соблюдение общественного порядка. В Главном Управлении Нацполиции Киевской области создан ситуационный центр, является координация действий с ГСЧС и другими соответствующими службами", - говорится в сообщении .

Как отмечается, ежедневно для обеспечения общественного порядка в области будет задействовано 100 автомобилей групп реагирования патрульной полиции, 55 пеших патрулей, 83 автопатрули частных охранных структур и совместные наряды с ГСЧС.

В парковых зонах города Белая Церковь и Вышгород будут патрулировать велокопы, а в акватории реки Днепр обеспечивать безопасность водная полиция.

Для оперативного реагирования на сообщения об обнаружении или применения взрывчатых веществ, устройств или огнестрельного оружия в полной готовности работать криминалисты, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

Просим жителей и гостей столичного региона с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности, в частности к проверке документов и личному досмотру вещей.

Украинские Национальные Новости

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