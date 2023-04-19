На трассе под Киевом столкнулись три грузовика и произошел пожар, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. На трассе "Киев-Харьков" поздно вечером накануне столкнулись три грузовика, после чего произошло возгорание, сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло в 23:45 вблизи города Яготин Киевской области.
"На автодороге М-03 "Киев-Харьков" ДТП с участием трех грузовых автомобилей с последующим возгоранием. Погибло 2 человека", - сообщили в ГСЧС.
В 3:53 пожар был ликвидирован.
Тушением занимались 20 человек и 4 единицы техники ГСЧС.
Дополнение
В начале апреля на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП, столкнулись автобус и 9 автомобилей.