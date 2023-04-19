На трассе под Киевом столкнулись три грузовика и произошел пожар, есть погибшие

Детали

ДТП произошло в 23:45 вблизи города Яготин Киевской области.

"На автодороге М-03 "Киев-Харьков" ДТП с участием трех грузовых автомобилей с последующим возгоранием. Погибло 2 человека", - сообщили в ГСЧС.

В 3:53 пожар был ликвидирован.

Тушением занимались 20 человек и 4 единицы техники ГСЧС.

Дополнение

В начале апреля на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП, столкнулись автобус и 9 автомобилей.