На трасі під Києвом зіткнулися три вантажівки і сталася пожежа, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На трасі "Київ-Харків" пізно ввечері напередодні зіткнулися три вантажівки, після чого сталося загорання, повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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ДТП сталася о 23:45 поблизу міста Яготин Київської області.
"На автодорозі М-03 "Київ-Харків" ДТП за участю трьох вантажних автомобілів з подальшим загоранням. Загинуло 2 особи", - повідомили у ДСНС.
О 3:53 пожежу було ліквідовано.
Гасінням займалися 20 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.
Доповнення
На початку квітня на Житомирській трасі сталася масштабна ДТП, зіткнулися автобус і 9 автомобілів.