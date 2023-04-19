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На трасі під Києвом зіткнулися три вантажівки і сталася пожежа, є загиблі

На трасі під Києвом зіткнулися три вантажівки і сталася пожежа, є загиблі

Київ • УНН

 • 2677975 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. На трасі "Київ-Харків" пізно ввечері напередодні зіткнулися три вантажівки, після чого сталося загорання, повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася о 23:45 поблизу міста Яготин Київської області.

"На автодорозі М-03 "Київ-Харків" ДТП за участю трьох вантажних автомобілів з подальшим загоранням. Загинуло 2 особи", - повідомили у ДСНС.

О 3:53 пожежу було ліквідовано.

Гасінням займалися 20 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.

Доповнення

На початку квітня на Житомирській трасі сталася масштабна ДТП, зіткнулися автобус і 9 автомобілів.

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