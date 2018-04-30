На трассе Львов - Шегини легковушка результате ДТП слетела в реку

Так, авария произошла на трассе Львов - Шегини в селе Бартатов.

"Водитель легковушки ВАЗ столкнулся с Mercedes, после чего слетел с моста. За рулем ВАЗа находился 34-летний мужчина. После осмотра врачей, его отпустили домой. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в полиции.

Напомним, в пгт Кушугум Запорожской области легковой автомобиль съехал в озеро, в результате чего один человек погиб.

Как сообщал УНН, сотрудники полиции в Винницкой области спасли нетрезвого водителя, который не справился с управлением автомобиля, съехал в реку и начал тонуть.