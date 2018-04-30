На трасі Львів - Шегині легковик внаслідок ДТП злетів у річку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Легковий автомобіль злетів з траси в річку у селі Бартатові Львівської області. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
Так, аварія трапилась на трасі Львів - Шегині у селі Бартатові.
"Водій легковика ВАЗ зіткнувся з Mercedes, після чого злетів з моста. За кермом ВАЗу перебував 34-річний чоловік. Після огляду лікарів, його відпустили додому. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, у смт Кушугум Запорізької області легковий автомобіль з'їхав у озеро, внаслідок чого одна людина загинула.
Як повідомляв УНН, співробітники поліції у Вінницькій області врятували нетверезого водія, який не впорався з керування автомобіля, з'їхав у річку та почав тонути.