На трассе "Львов - Луцк" обрушился мост
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В понедельник, 3 мая на автодороге "Львов-Луцк", в с. Гаек, произошел обвал моста. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в своем Facebook, передает УНН.
Цитата
“Упал мост у села Гаек в Каменка-Бугском районе Львовской области, трасса Львов — Луцк не проезжая”, — написал Зинкевич.
По его информации, в результате инцидента пострадавших нет.
Детали
На данный момент дорожные службы предупреждены.
Возможные варианты объезда заблокированного участка:
1. Дорога “Жовква-Червоноград”;
2. Дорога “Буск-Лопатин”.
Напомним
В марте на Волыни во время ремонтных работ обрушился мост, есть травмированные.