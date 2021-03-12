На Волині під час ремонтних робіт обвалився міст, є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У результаті дорожніх робіт на автодорозі Володимир-Волинський–Устилуг, а саме у селі П'ятидні, обвалилася частина мосту. Є травмовані. Про це повідомила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, передає УНН з посиланням на "Суспільне".
Цитата:
"На мосту між Володимиром-Волинським та Устилугом трапився обвал. Травмувалися п'ятеро працівників, що робили ремонт. Подія трапилася близько 13-ої години на трасі H-22", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомлялося, що травмованих внаслідок обвалу на мості, транспортують у лікарню Володимира-Волинського.
Зазначається, що проїхати через міст можна – обвалився край закритої смуги руху, де велися роботи.
Доповнення
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