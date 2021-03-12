На Волыни во время ремонтных работ обрушился мост, есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В результате дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский-Устилуг, а именно в селе Пятидни, обрушилась часть моста. Есть травмированные. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Волыни Ольга Бузулук, передает УНН со ссылкой на "Общественное".
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"На мосту между Владимиром-Волынским и Устилугом случился обвал. Травмировались пятеро работников, которые делали ремонт. Происшествие случилось около 13-ти часов на трассе H-22", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщалось, что травмированных в результате обвала на мосту, транспортируют в больницу Владимира-Волынского.
Отмечается, что проехать через мост можно - обвалился край закрытой полосы движения, где велись работы.
Дополнение
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