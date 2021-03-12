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На Волыни во время ремонтных работ обрушился мост, есть травмированные

На Волыни во время ремонтных работ обрушился мост, есть травмированные

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В результате дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский-Устилуг, а именно в селе Пятидни, обрушилась часть моста. Есть травмированные. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Волыни Ольга Бузулук, передает УНН со ссылкой на "Общественное".

Цитата:

"На мосту между Владимиром-Волынским и Устилугом случился обвал. Травмировались пятеро работников, которые делали ремонт. Происшествие случилось около 13-ти часов на трассе H-22", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщалось, что травмированных в результате обвала на мосту, транспортируют в больницу Владимира-Волынского.

Отмечается, что проехать через мост можно - обвалился край закрытой полосы движения, где велись работы.

Дополнение

Открыто производство из-за падения трех электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве.

В Одессе часть дома на улице Нежинской, 16, где ранее появилась трещина, обвалилась. В результате инцидента никто не пострадал.

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