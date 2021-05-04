На трасі "Львів – Луцьк" обвалився міст

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У понеділок, 3 травня на автодорозі “Львів—Луцьк”, у с. Гайок, стався обвал моста. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у своєму Facebook, передає УНН.

Цитата

"Впав міст біля села Гайок Кам'янка-Бузькому районі Львівської області, траса Львів - Луцьк не проїздна", - написав Зінкевич.

За його інформацією, в результаті інциденту постраждалих немає.

Деталі

На цей момент дорожні служби попереджені.

Можливі варіанти об’їзду заблокованої дороги:

1. Дорога “Жовква–Червоноград”;

2. Дорога “Буськ–Лопатин”.

Нагадаємо

У березні на Волині під час ремонтних робіт обвалився міст, є травмовані.

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