На трасі "Львів – Луцьк" обвалився міст
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У понеділок, 3 травня на автодорозі “Львів—Луцьк”, у с. Гайок, стався обвал моста. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у своєму Facebook, передає УНН.
Цитата
"Впав міст біля села Гайок Кам'янка-Бузькому районі Львівської області, траса Львів - Луцьк не проїздна", - написав Зінкевич.
За його інформацією, в результаті інциденту постраждалих немає.
Деталі
На цей момент дорожні служби попереджені.
Можливі варіанти об’їзду заблокованої дороги:
1. Дорога “Жовква–Червоноград”;
2. Дорога “Буськ–Лопатин”.
Нагадаємо
У березні на Волині під час ремонтних робіт обвалився міст, є травмовані.