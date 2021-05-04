На трасі "Львів – Луцьк" обвалився міст

Цитата

"Впав міст біля села Гайок Кам'янка-Бузькому районі Львівської області, траса Львів - Луцьк не проїздна", - написав Зінкевич.

За його інформацією, в результаті інциденту постраждалих немає.

Деталі

На цей момент дорожні служби попереджені.

Можливі варіанти об’їзду заблокованої дороги:

1. Дорога “Жовква–Червоноград”;

2. Дорога “Буськ–Лопатин”.

Нагадаємо

У березні на Волині під час ремонтних робіт обвалився міст, є травмовані.