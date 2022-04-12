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На трассе Киев – Чоп возводят временную переправу. На следующей неделе планируют открыть проезд

Киев • УНН

 • 110134 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. На трассе М-06 Киев – Чоп возводят временную переправу. В начале следующей недели планируют открыть временный проезд по переправе и возобновить сообщение с Киевом. Об этом сообщает Укравтодор, передает УНН.

На трассе Киев – Чоп возводят временную переправу. На следующей неделе планируют открыть проезд

Цитата

"Это трасса М - 06 Киев – Чоп вблизи села Стоянка. Еще в начале российского вторжения здесь был взорван мост", – говорится в сообщении.

Детали 

Сообщили, что после освобождения Киевской области от захватчиков и разминирования Укравтодор немедленно начал восстанавливать проезд на этом участке.

"Возводим временную переправу, а также демонтируем разрушенный мост. В начале следующей недели планируем открыть временный проезд по переправе и возобновить сообщение с Киевом", – отмечается в сообщении.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что Житомирская трасса – одна из основных транспортных артерий страны.

"Уже почти неделю, как ведутся восстановительные работы на дороге: ее убирают, расчищают от изувеченных автомобилей и техники", – отметил Кубраков.

Дополнение

7 апреля сообщали, что начали проводить ямочный ремонт трассы Киев – Чоп, которая была повреждена в результате вражеского ракетного удара.

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