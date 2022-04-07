Пошкодила російська ракета: почали ремонтувати трасу Київ-Чоп

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"Працюємо, щоб ви скоріше змогли повернутися додому. Розпочався ямковий ремонт траси Київ-Чоп, що була пошкоджена внаслідок ракетного удару. Сподіваємось, незабаром проїзд нею буде відновлено", — написав Тимошенко.

Він нагадав, що повертатися до Києва та області поки небезпечно для життя і треба ще трохи почекати.

Нагадаємо

2 квітня у Міністерстві оборони України заявили, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.

За даними Київської ОВА, ситуація довкола Києва контрольована, але повертатися до столиці все ще небезпечно.