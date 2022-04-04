Київська ВА: ситуація контрольована, але повертатися все ще небезпечно
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Ситуація довкола Києва контрольована, але повертатися до Києва все ще небезпечно. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську військову адміністрацію.
Деталі
Противник не припиняє наносити ракетні удари по Україні. Небезпека для населення залишається.
514 виявлено, вилучено і знешкоджено вибухонебезпечних предметів.
Розблокувано Північний міст та визначені трамвайні марш тури.
На підприємствах столиці уже збільшилося понад 780 працюючих.
35 ринків, 627 магазинів та 157 кіосків з продажу хліба працюють по місту
Сформувано додатковий підрозділ охорони, особовий склад якого цього тижня прийняв присягу на вірність Українському народові.
Цього тижня до дитячої лікарні “Охматдит” були передані необхідні медикаменти, засоби особистої гігієни та продукти харчування довготривалого зберігання.
285 тисяч гарячих обідів виготовлено закладами харчування міста для соціально незахищених верств населення.
Нагадаємо
Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область звільнені.