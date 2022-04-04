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Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
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Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевская ВА: ситуация контролируемая, но возвращаться все еще опасно

Киев • УНН

 • 94794 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Ситуация вокруг Киева контролируемая, но возвращаться в Киев все еще опасно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую военную администрацию.

Киевская ВА: ситуация контролируемая, но возвращаться все еще опасно

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На предприятиях столицы уже увеличилось более 780 работающих.

35 Рынков, 627 магазинов и 157 киосков по продаже хлеба работают по городу

Сформирован дополнительный подразделение охраны, личный состав которого на этой неделе принял присягу на верность Украинскому народу.

На этой неделе в детскую больницу "Охматдет" были переданы необходимые медикаменты, средства личной гигиены и продукты питания длительного хранения.

285 Тысяч горячих обедов изготовлено заведениями питания города для социально незащищенных слоев населения.

Напомним

Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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