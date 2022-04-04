Киевская ВА: ситуация контролируемая, но возвращаться все еще опасно
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Ситуация вокруг Киева контролируемая, но возвращаться в Киев все еще опасно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую военную администрацию.
Детали
Противник не прекращает наносить ракетные удары по Украине. Опасность для населения остается.
514 обнаружено, изъято и обезврежено взрывоопасных предметов.
Разблокирован северный мост и определены трамвайные марш туры.
На предприятиях столицы уже увеличилось более 780 работающих.
35 Рынков, 627 магазинов и 157 киосков по продаже хлеба работают по городу
Сформирован дополнительный подразделение охраны, личный состав которого на этой неделе принял присягу на верность Украинскому народу.
На этой неделе в детскую больницу "Охматдет" были переданы необходимые медикаменты, средства личной гигиены и продукты питания длительного хранения.
285 Тысяч горячих обедов изготовлено заведениями питания города для социально незащищенных слоев населения.
Напомним
Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены.