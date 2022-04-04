Киевская ВА: ситуация контролируемая, но возвращаться все еще опасно

Детали

Противник не прекращает наносить ракетные удары по Украине. Опасность для населения остается.

514 обнаружено, изъято и обезврежено взрывоопасных предметов.

Разблокирован северный мост и определены трамвайные марш туры.

На предприятиях столицы уже увеличилось более 780 работающих.

35 Рынков, 627 магазинов и 157 киосков по продаже хлеба работают по городу

Сформирован дополнительный подразделение охраны, личный состав которого на этой неделе принял присягу на верность Украинскому народу.

На этой неделе в детскую больницу "Охматдет" были переданы необходимые медикаменты, средства личной гигиены и продукты питания длительного хранения.

285 Тысяч горячих обедов изготовлено заведениями питания города для социально незащищенных слоев населения.

Напомним

Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены.