Повредила российская ракета: начали ремонтировать трассу Киев-Чоп

Детали

"Работаем, чтобы вы поскорее смогли вернуться домой. Начался ямочный ремонт трассы Киев-Чоп, которая была повреждена в результате ракетного удара. Надеемся, вскоре проезд по ней будет восстановлен", — написал Тимошенко.

Он напомнил, что возвращаться в Киев и область пока опасно для жизни и надо еще немного подождать.

Напомним

2 апреля в Министерстве обороны Украины заявили, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.