На трасі Київ – Чоп зводять тимчасову переправу. Наступного тижня планують відкрити проїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На трасі М-06 Київ – Чоп зводять тимчасову переправу. На початку наступного тижня планують відкрити тимчасовий проїзд переправою та відновити сполучення з Києвом. Про це повідомляє Укравтодор, передає УНН.
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"Це траса М-06 Київ – Чоп поблизу села Стоянка. Ще на початку російського вторгнення тут було підірвано міст", – ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомили, що після звільнення Київщині від загарбників та розмінування Укравтодор негайно почав відновлювати проїзд на цій ділянці.
"Зводимо тимчасову переправу, а також демонтуємо зруйнований міст. На початку наступного тижня плануємо відкрити тимчасовий проїзд переправою та відновити сполучення з Києвом", – ідеться у повідомленні.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що Житомирська траса – одна з основних транспортних артерій країни.
"Вже майже тиждень, як ведуться відновлювальні роботи на дорозі: її прибирають, розчищають від понівечених автівок та техніки," – зазначив Кубраков.
Доповнення
7 квітня повідомляли, що розпочали проводити ямковий ремонт траси Київ-Чоп, яку було пошкоджено внаслідок ворожого ракетного удару.