На фоне пандемии студентов-иностранцев в Украине стало существенно меньше: МОН назвало цифры
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Украину с целью получения высшего образования в этом году прибыло более 7,8 тыс. иностранцев, что более чем на 20 тыс. меньше, чем за последние два года. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе МОН в ответ на запрос.
"По состоянию на 26 октября 2020 года в Украину с целью получения высшего образования прибыло 7813 иностранцев из 125 стран мира", - говорится в ответе на запрос.
Так, сообщается, что в 2018 году прибыло на обучение в Украину 17 779 иностранцев, в 2019 году - 14 334 иностранцев.
Кроме того, сообщается, что больше всего иностранцев по состоянию на 26 октября этого года прибыло из Марокко - 1473, из Турции - 807, из Китая - 701, из Нигерии - 655 и Туркменистана - 498.
Напомним, Министерство образования и науки прорабатывает вопрос создания электронной платформы для студентов-иностранцев.